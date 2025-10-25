"Ora la pressione sembra tutta sulle spalle del Napoli" scrive il Corriere dello Sport nel giorno del big match del Maradona tra gli azzurri e l'Inter. Il quotidiano sportivo romano 'bacchetta' Antonio Conte che la scorsa sera, dopo il ko in Champions League, ha certificato "la sconfitta sul piano comunicativo - si legge -. Ha ammesso che il concetto del grande mercato e del Napoli favorito è passato, magari anche perché alimentato ad arte (questo è il suo pensiero). Va da sé che quando vinci lo scudetto, compri De Bruyne, e poi porti a casa Hojlund per sostituire Lukaku infortunato, oltre a tanti altri acquisti, è fisiologico dover sopportare il peso del primo della classe".

Per il Corsport i ruoli tra le due squadre si sono invertiti, anche se questa Inter "è più competitiva di quella dello scorso anno che - non dimentichiamolo - ha sognato persino il Triplete. Pio Esposito e Bonny stanno offrendo un rendimento nettamente superiore a quello di Arnautovic e Taremi. Là dietro Akanji ha decisamente più peso specifico di Pavard. E, soprattutto, la scelta di Chivu si sta rivelando particolarmente indovinata. L’intuizione di un uomo di calcio che la sa lunga come Marotta. Chivu sembra ogni giorno di più l’uomo giusto al posto giusto".