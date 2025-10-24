Annata importante per Doppio Malto, gruppo brassicolo ormai da anni attivo anche nella ristorazione, che si appresta a chiudere un 2025 con circa 60 locali, tra Italia e Francia, e un fatturato intorno ai 100 milioni di euro. Ma questo rimarrà un anno da ricordare per il marchio, visto che da questa stagione è nelle loro mani la gestione del food&beverage all'interno dello stadio di San Siro a Milano. Giovanni Porcu, CEO e fondatore dell'azienda, parla ai microfoni di Retail&Food annunciando una novità: "A Cagliari già dall’anno scorso siamo jersey sponsor di maglia e gestiamo le attività f&b della Unipol Domus. Da quest’anno siamo entrati a San Siro. Bar e punti ristorazione dell’impianto di Inter e Milan hanno acquisito il brand Doppio Malto. E poi abbiamo aperto una vera e propria birreria Doppio Malto dentro lo stadio, che oggi funziona solo nei giorni delle partite ed è riservata all’hospitality dei due club. Ma tra poche settimane, in tutti gli altri giorni sarà aperta al pubblico, con i clienti che potranno frequentare il locale godendo di un dehor con vista sul campo".

È stato complicato approcciare questo tipo di business?

"Direi piuttosto che siamo tra i primi a portare sul mercato un modello avanzato di gestione dell’hospitality. Per capirci, tutti gli operatori, i corner bar, compresi gli spaltisti, lavorano coordinati in cloud. In azienda abbiamo tutte le competenze per gestire approvvigionamento e vendita con sistemi moderni, è stata una bella operazione di pulizia, che il gestore dell’impianto ha accolto con grande favore.