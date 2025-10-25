Nell'ambito della visita di mercoledì al Parlamento Europeo, l'Inter, tramite il proprio presidente Beppe Marotta, ha fatto omaggio alla presidentessa Roberta Metsola di una maglia nerazzurra di Haley Bugeja, attaccante della formazione femminile connazionale della Metsola e da lei stessa elogiata in un videomessaggio reso noto ieri. Metsola, attraverso il suo profilo Instagram, ha ringraziato Marotta mandando al tempo stesso un messaggio all'attaccante nerazzurra.