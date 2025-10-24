Finisce 2-2 una gara folle a San Siro tra Milan e Pisa. Sblocca il punteggio Leao, bravo a trovare il jolly dalla sua posizione (favorito anche da Pavlovic che ha ostacolato la visuale di Semper). Nel secondo tempo i toscani mostrano un piglio più deciso e trovano il pari con il rigore con Cuadrado. Il Milan attacca, Leao colpisce una traversa e nel finale Nzola raccoglie l'assist di Akinsamniro trafiggendo Maignan. Quando tutto sembrava perso arriva il pari in pieno recupero di Atekhame. Assedio finale con Saelemaekers che calcia fuori di un soffio con la punta. Termina in parità.