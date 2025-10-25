L'Argentina di Lionel Scaloni giocherà una sola partita amichevole nella finestra internazionale FIFA di novembre: come ufficializzato dall'AFA, l'Albiceleste si recherà in Spagna in ritiro per poi volare a Luanda per il test con l'Angola, in programma venerdì 14. Dopo la partita, la delegazione dei campioni del mondo tornerà in Europa per continuare i lavori fino al 18 novembre. Una notizia che, di riflesso, l'Inter accoglie più che volentieri, visto che Lautaro Martinez tornerà con ampio anticipo rispetto alle solite 'soste' per preparare al meglio il derby contro il Milan, in programma il 23 novembre a San Siro.  

Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 14:08
Autore: Mattia Zangari
