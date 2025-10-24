Aurelio De Laurentiis è rientrato dagli Stati Uniti per poter stare vicino al suo Napoli in vista della partita di domani sera contro l'Inter. Il presidente dei partenopei, riporta l'edizione online de La Repubblica, è atteso infatti domani sugli spalti del Maradona; intanto, ha invitato l’intero ambiente alla calma e all’unità, consapevole che questo momento va affrontato con compattezza e fiducia.