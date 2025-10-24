"La situazione del Napoli non è rosea, ma neanche disastrosa", ha detto l'ex portiere Emiliano Viviano a TvPlay, dove ha commentato il risultato di PSV Eindhoven-Napoli anche in vista del match con l'Inter. "In campionato e a 3 punti dal primo posto, in Champions non è andato bene, ma le risposte che ha dato Conte in conferenza post PSV sono una roba da farsi esplodere" ha sbottato Viviano che non le ha mandate a dire all'allenatore dei campioni d'Italia.

"Lui come allenatore in linea teorica non è criticabile - ha aggiunto -, ha fatto cose incredibili ovunque ma la comunicazione non la sopporto. È riuscito a dire che il Napoli ha preso troppi giocatori: avete mai sentito un allenatore dire questa cosa? Hai fatto la peggior sconfitta di sempre in Europa e te ne esci con questa cosa come giustificazione…".