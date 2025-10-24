Beccato dai tifosi del Milan per il suo passato con Juventus e Inter, Juan Cuadrado poco si è curato del trattamento ricevuto nel corso della gara di San Siro tra i rossoneri e il Pisa, dove ha timbrato il momentaneo 1-1 con una potente conclusione dal dischetto. In conferenza stampa, il giocatore colombiano ha anzi rincarato la dose dicendosi galvanizzato dal sentire i fischi nei suoi confronti: "Prendo la mira, tiro e penso a me stesso. È bello anche sentire i fischi, poi quando fai gol è bellissimo".