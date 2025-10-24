Nel corso della conferenza stampa ad Appiano Gentile, a Cristian Chivu è stato chiesto di Luis Henrique che non sta giocando molto. L'allenatore allora ha voluto aggiungere al discorso Andy Diouf, che a suo dire ha giocato anche meno del brasiliano: "Si stanno allenando bene, cercando di superare questo momento. Sono giovani di qualità che sicuramente hanno margini di crescita mentale. Non li reputo pronti per il calcio italiano, questo non vuol dire che non gli do la possibilità di giocare. Mi prendo la responsabilità del fatto che, con tutte queste partite, ho passato meno tempo con loro per spiegargli determinate cose. Per il loro impegno sono due giocatori validi che prima o poi riusciranno a sbloccarsi dal punto di vista mentale. Hanno qualità e la mostrano tutti i giorni, piano piano arriverà il loro momento. Li vedremo in campo presto".