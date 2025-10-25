Torna alla vittoria l'Udinese che dopo due sconfitte e due pareggi torna a fare bottino pieno contro il Lecce. Finisce 3-2 al Bluenergy Stadium, dove Karlstrom e Davis portano in doppio vantaggio i padroni di casa, prima della rete di Berisha che accorcia le distanze senza però che la formazione giallorossa riesca nella rimonta completa. Al contrario a trovare ancora un'altra rete è l'Udinese con Buksa che all'89esimo cala il tris. I salentini non demordono e al 96esimo N'dri segna la rete del 3-2 ma non c'è più tempo: vincono i friulani, salentini che dal canto loro tornano al ko e si lasciano scavalcare dal Parma.



Parma contemporaneamente in campo contro il Como che esce scontento dal Tardini al netto del pareggio. Fabregas non dà continuità al successo ottenuto contro la Juventus e torna ai due risultati precedenti alla vittoria con i bianconeri dello scorso turno. Finisce 0-0 in casa dei gialloblu, Como ancora momentaneamente sesto a +1 dalla Juve.