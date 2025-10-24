Said El Mala, giovane stella del Colonia, sta guadagnando sempre più terreno ed è sulla lista dei desideri dei club più importanti in Germania e non solo. Tuttavia, un suo trasferimento nel prossimo futuro non è ancora previsto. Anzi, uno degli agenti del calciatore, che ha parlato in forma anonima al quotidiano Kölner Stadt-Anzeiger, ha smentito le voci circa contatti in corso con le big tedesche: "Le attuali indiscrezioni secondo cui l'agente starebbe incontrando Dortmund, Bayern o club inglesi sono errate. Al momento non c'è motivo di lasciare Colonia, né quest'inverno né la prossima estate". Ricordiamo che sul gicoatore ci sarebbe anche l'Inter.