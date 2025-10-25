Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del momento di forma dei Reds. Dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra inglese è tornata alla vittoria in Champions League battendo l'Eintracht Francoforte. Il Liverpool sfiderà l'Inter in Champions League il 9 dicembre a San Siro.

A far discutere è anche il rendimento di Salah. " Penso che sia stato un momento difficile per tutti noi. Nessuno è abituato a perdere anche perché abbiamo iniziato la stagione con sette vittorie - le sue parole -. Anche lui è un essere umano. Non siamo abituati a vederlo sbagliare occasioni figuriamoci qualche partita di fila, ma queste cose succedono. Ha sempre segnato gol per il nostro club. L'ultima cosa che mi preoccupa è che ricominci a segnare, perché è quello che ha fatto per tutta la vita e mi aspetto che faccia anche nelle prossime settimane e mesi per il nostro club".