La trasferta dell'Inter a Napoli è stata l'occasione per Javier Zanetti di rendere visita all'Inter Club Sorrento Nerazzurra “Diego Milito” Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Il vicepresidente nerazzurro ha presenzìato all'incontro presso l'Hotel La Favorita di Sorrento per poi salutare i soci e i tifosi interisti alla Terrazza delle Sirene al Circolo sei Forestieri, durante il tradizionale appuntamento annuale del club.