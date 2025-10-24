Alle ore 18.25, l'Inter è arrivata a Capodichino, da dove poi è stata portata nell'hotel sede del quartier generale per la trasferta di Napoli. Rispetto agli anni scorsi, la location è cambiata: non più un albergo sul lungomare, ma il rinomato e splendido Palazzo Caracciolo di Via Carbonara, nel cuore della città partenopea. Hotel dove l'Inter è arrivata intorno alle 19, accolta da un folto gruppo di tifosi nerazzurri ma anche della squadra di casa, e da diversi sostenitori argentini accorsi soprattutto per salutare Lautaro Martínez. È volata anche qualche offesa nei confronti del presidente Beppe Marotta.