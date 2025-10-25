Scendendo in campo nel big match contro il Napoli dello stadio 'Diego Armando Maradona', Nicolò Barella raggiungerebbe le 300 presenze con la maglia dell’Inter. Cento in più di Federico Dimarco, che può collezionare il gettone numero 200 con i nerazzurri in tutte le competizioni. Record vicino pure Stefan de Vrij che, mettendo piede in campo stasera, toccherebbe quota 300 presenze in Serie A. 

Sezione: News / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 15:30 / Fonte: lega serie a
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print