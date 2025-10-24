Quello fra Napoli e Inter, soprattutto nell'ultima stagione, è stato un duello rovente per la conquista dello Scudetto. Ma le due squadre hanno avuto modo di sfidarsi anche in maniera pesante non solo sul terreno di gioco, anzi: Gianluca Di Marzio racconta per Sky Sport Insider come sull'asse tra il capoluogo lombardo e quello campano si siano consumate storie anche molto intense sul fronte del calciomercato, tra obiettivi comuni, sorpassi e tentativi di sgambetto. Il primo nome che viene fatto è quello di Ange-Yoan Bonny, oggi elemento che fa brillare gli occhi ai tifosi nerazzurri ma sul quale il Napoli aveva fatto un pensiero e anche di più visto che era stato inserito nella lista per il nuovo attaccante da Antonio Conte insieme all'inarrivabile Darwin Nunez e a Lorenzo Lucca. Su Bonny si erano mossi anche dalla Bundesliga, ma Piero Ausilio e Giovanni Manna avevano chiamato più volte gli agenti; il ds nerazzurro si era affrettato per conoscerlo addirittura di persona, mentre quello del Napoli l’aveva videochiamato per sondarne umori e disponibilità. L’arrivo di Cristian Chivu a Milano si è rivelato a quel punto determinante per accelerare, in un meeting notturno tra i due club, mentre il Napoli ancora viaggiava a Liverpool con il pensiero e teneva caldo Lucca.

Il Napoli, poi, ha pensato al grande sgarbo, ovvero provare a strappare all'Inter l'altro gioiello Pio Esposito. L'input era del presidente Aurelio De Laurentiis pronto a mettere sul tavolo 40 milioni di euro in qualche telefonata perlustrativa. Ma in casa interista non hanno mai avuto dubbi: Esposito non si muove da qui. E le prestazioni offerte al Mondiale per Club altro non hanno fatto che accenturare questa convinzione. Altro 'pomo della discordia' fra le due parti è rappresentato da Davide Frattesi, che il Napoli ha cercato più volte con l'Inter che tramite gli agenti ha fissato a 45 milioni il prezzo minimo per parlare di una cessione. Il Napoli ci ha pensato più volte, ma alla fine ha mollato il colpo, anche in virtù del fatto che in quel ruolo ha già André Anguissa, il cui rinnovo coi partenopei è stato però in bilico. Ma una volta trovato l'accordo, tutti contenti.

Un'idea Inter che invece ha finito col vestire la maglia del Napoli è stato invece Rasmus Hojlund, grande assente di domani: l'Inter ci pensava nel momento in cui non sapeva quale sarebbe stato il destino di Pio Esposito, il Napoli ha chiuso l'affare al momento dell'infortunio di Romelu Lukaku facendo leva sugli ottimi affari col Manchester United. In orbita Napoli c'è stato infine Andy Diouf, mollato davanti alla richiesta di 25 milioni del Lens e passato all'Inter con Piero Ausilio che si è avvalso dei rapporti con Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova ma anche uomo mercato in uscita per il Lens che ha la stessa proprietà dei biancoscudati: dopo un pranzo, l'intesa è stata trovata in un baleno. Aspettando che il giocatore superi quanto prima la fase di ambientamento.