Quello fra Napoli e Inter, soprattutto nell'ultima stagione, è stato un duello rovente per la conquista dello Scudetto. Ma le due squadre hanno avuto modo di sfidarsi anche in maniera pesante non solo sul terreno di gioco, anzi: Gianluca Di Marzio racconta per Sky Sport Insider come sull'asse tra il capoluogo lombardo e quello campano si siano consumate storie anche molto intense sul fronte del calciomercato, tra obiettivi comuni, sorpassi e tentativi di sgambetto. Il primo nome che viene fatto è quello di Ange-Yoan Bonny, oggi elemento che fa brillare gli occhi ai tifosi nerazzurri ma sul quale il Napoli aveva fatto un pensiero e anche di più visto che era stato inserito nella lista per il nuovo attaccante da Antonio Conte insieme all'inarrivabile Darwin Nunez e a Lorenzo Lucca. Su Bonny si erano mossi anche dalla Bundesliga, ma Piero Ausilio e Giovanni Manna avevano chiamato più volte gli agenti; il ds nerazzurro si era affrettato per conoscerlo addirittura di persona, mentre quello del Napoli l’aveva videochiamato per sondarne umori e disponibilità. L’arrivo di Cristian Chivu a Milano si è rivelato a quel punto determinante per accelerare, in un meeting notturno tra i due club, mentre il Napoli ancora viaggiava a Liverpool con il pensiero e teneva caldo Lucca.
Il Napoli, poi, ha pensato al grande sgarbo, ovvero provare a strappare all'Inter l'altro gioiello Pio Esposito. L'input era del presidente Aurelio De Laurentiis pronto a mettere sul tavolo 40 milioni di euro in qualche telefonata perlustrativa. Ma in casa interista non hanno mai avuto dubbi: Esposito non si muove da qui. E le prestazioni offerte al Mondiale per Club altro non hanno fatto che accenturare questa convinzione. Altro 'pomo della discordia' fra le due parti è rappresentato da Davide Frattesi, che il Napoli ha cercato più volte con l'Inter che tramite gli agenti ha fissato a 45 milioni il prezzo minimo per parlare di una cessione. Il Napoli ci ha pensato più volte, ma alla fine ha mollato il colpo, anche in virtù del fatto che in quel ruolo ha già André Anguissa, il cui rinnovo coi partenopei è stato però in bilico. Ma una volta trovato l'accordo, tutti contenti.
Un'idea Inter che invece ha finito col vestire la maglia del Napoli è stato invece Rasmus Hojlund, grande assente di domani: l'Inter ci pensava nel momento in cui non sapeva quale sarebbe stato il destino di Pio Esposito, il Napoli ha chiuso l'affare al momento dell'infortunio di Romelu Lukaku facendo leva sugli ottimi affari col Manchester United. In orbita Napoli c'è stato infine Andy Diouf, mollato davanti alla richiesta di 25 milioni del Lens e passato all'Inter con Piero Ausilio che si è avvalso dei rapporti con Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova ma anche uomo mercato in uscita per il Lens che ha la stessa proprietà dei biancoscudati: dopo un pranzo, l'intesa è stata trovata in un baleno. Aspettando che il giocatore superi quanto prima la fase di ambientamento.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:45 Renica inquadra Napoli-Inter: "Conte preparerà una grande partita. Sui nerazzurri dico che..."
- 23:30 Benfica ancora al palo in Champions, Mourinho: "Divario significativo tra le squadre a punteggio pieno"
- 23:15 Inter arrivata in serata a Napoli. La squadra nerazzurra cambia hotel: ritiro in pieno centro
- 23:00 Marcolin: "Inter in crescita, ha assimilato in fretta la cultura di Chivu. Il Napoli darà una risposta"
- 22:46 Partita folle a San Siro tra rimonte e sorpassi: il Milan si salva nel finale, è 2-2 contro il Pisa
- 22:30 Napoli-Inter, confronto caldo anche sul mercato: da Bonny e Frattesi fino a Esposito e Diouf, quanti intrecci
- 22:15 Fassone sicuro: "Conte rimetterà tutto in piedi e da domani il Napoli tornerà quello che conosciamo"
- 22:00 De Laurentiis vicino al Napoli: il presidente torna dagli USA per assistere alla gara con l'Inter
- 21:45 Ravanelli: "Inter e Milan da Scudetto, per la Juve servirà qualche anno". Poi un pensiero su Pio Esposito
- 21:30 Spinazzola: "Inter forte anche più dell'anno scorso e in forma fisicamente. Dumfries si affronta così"
- 21:15 Pellissier: "Chivu bravo a rimanere tranquillo. Esposito può dare una mano anche se..."
- 21:00 Chivu: "Conte è bravo, ma in chiave Inter è più giusto parlare del lavoro straordinario di Inzaghi"
- 20:45 L'agente di El Mala getta acqua sul fuoco: "Non c'è motivo per lui di lasciare il Colonia"
- 20:30 Bookies - Napoli-Inter, nerazzurri che partono favoriti. Anche stavolta si prevedono pochi gol
- 20:15 Leo Bovio, la nuova pepita delle giovanili Inter. Il padre racconta: "E dire che all'inizio raccoglieva margherite"
- 20:00 A Doppio Malto il food&beverage di San Siro. Il CEO Porcu: "Presto una birreria per i tifosi"
- 19:45 Scandalo scommesse, chiuse le indagini: Tonali e Fagioli si 'salveranno' con una multa di 250 euro
- 19:30 Sky - Verso Napoli-Inter, Chivu con la migliore formazione possibile: Bonny rimpiazzerà Thuram
- 19:15 Serie A, ufficializzate anche le date di apertura e chiusura del 2026-2027: via il 22-23 agosto 2026
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di NAPOLI-INTER: la CONFERENZA di CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE. HOJLUND out
- 18:50 Supercoppa 2025-2026, questione disciplinare: eventuali squalifiche saranno scontate in campionato
- 18:35 Supercoppa 2025-2026, ufficializzati regolamento e calendario: Bologna-Inter il 19 dicembre, finale il 22
- 18:20 Zé Maria: "Mancini un grande allenatore. Mi piace Dimarco, ma ai terzini di oggi manca un dettaglio"
- 18:05 Inter, quattro vittorie consecutive in Serie A: in Europa solo Bayern Monaco e Marsiglia vantano una serie più lunga
- 17:51 Caputo: "Scudetto, voto Napoli ma non dimentichiamoci dell'Inter. È una grande squadra e lo sta dimostrando"
- 17:37 Inter tra clean sheet in trasferta e marcatori diversi: primato in Serie A. E c'è un dato sul pressing di Chivu
- 17:23 Marchetti: "Zarate? Non riuscì a confermare totalmente le magie del primo anno dopo il prestito all'Inter"
- 17:08 La Giunta approva la convenzione quadro per la vendita di San Siro a Inter e Milan: la nota del Comune di Milano
- 16:54 Bonolis: "Chivu per l'Inter è l'ideale, Diouf è un figlio del mistero. Conte? Mi fa ridere perché certe volte..."
- 16:40 Milan-Pisa, il sindaco di Livorno tifa per Allegri: "Con Napoli-Inter può approfittare e guadagnare punti"
- 16:26 Inter, stop per Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Salta il Napoli e non solo
- 16:12 Colantuono: "Napoli? Ho visto un Conte arrabbiato, la gara con l'Inter è quella giusta per rimettersi in moto"
- 15:58 Napoli, Spinazzola: "Inter più forte dell'anno scorso. Duello con Dumfries? Serviranno grande attenzione e corsa"
- 15:44 Qui Napoli - Mattinata di lavoro tecnico-tattico. Anche Meret out per l'Inter: per il portiere frattura al piede destro
- 15:30 Chivu fa il punto sul suo reparto offensivo e sfata il mito delle coppie compatibili
- 15:16 Chivu tende una mano a Luis Henrique e Diouf. E si prende la responsabilità
- 15:02 Girone A di Serie C, tre punti di penalizzazione alla Triestina per violazioni di natura amministrativa
- 14:48 Sky - Napoli, brutte notizie per Conte: Hojlund non recupera e salta il match con l'Inter
- 14:34 Udinese, Runjaic torna sul pari con la Cremonese: "È una squadra solida che ha perso solo con l'Inter"
- 14:22 Chivu: "Siamo l'Inter, ai giocatori non serve Conte come motivazione extra. Domani ci giochiamo tanto, non tutto"
- 14:20 Ventola: "Inter, vedo una compattezza diversa: Chivu diretto, tutti i giocatori si sentono importanti. Io con Cuper..."
- 14:06 Season ranking, due vittorie e una sconfitta tra EL e CL: l'Italia resta lontana dalla vetta
- 13:52 Serginho: "Milan da scudetto? L'Inter sta tornando. Juve e Napoli..."
- 13:38 Ranking UEFA, Inter sempre terza davanti a diversi colossi. Le altre italiane lontanissime
- 13:24 Sky - Napoli-Inter, Chivu prepara sei cambi rispetto a Bruxelles. Thuram punta a rientrare per il lunch match di Verona
- 13:10 Betsson sorride: nei primi nove mesi del 2025 ricavi in aumento di quasi 100 milioni. Cresce anche l'utile netto
- 12:56 Toni: "L’Inter e il Napoli sono molto più forti del Milan, ma negli anni recenti abbiamo visto che..."
- 12:42 Paolillo: "Inter rabbiosa e affamata, Chivu è fantastico: ecco cosa dissi di lui 10 anni fa. Pio Esposito? Mi ricorda Vieri"
- 12:28 UFFICIALE - Il Panathinaikos annuncia Benitez: "Il miglior tecnico ad aver allenato una squadra greca"
- 12:14 Sommer rinvia i discorsi sul futuro: "Troppo presto per sapere se resterò nel calcio, ma non mi vedo molto come allenatore"
- 12:00 La VIGILIA di NAPOLI-INTER, la PROBABILE: chi con LAUTARO? La STRATEGIA DIVERSA di CHIVU e CONTE
- 11:45 Inter, incontro in Bocconi (con dono a tinte nerazzurre) tra Marotta e la presidente del Parlamento Europeo Metsola
- 11:30 Suzuki: "Un grande salto per Bonny. Giocando con lui ho capito..."
- 11:16 GdS - Dimarco e il Maradona: altro tentativo dopo la punizione dell'anno scorso
- 11:02 CdS - Da Inzaghi a Chivu: Mkhitaryan resta fondamentale. Smaltita la delusione di Monaco...
- 10:48 CdS - Inter, riecco Bonny con Lautaro: la probabile formazione di Chivu
- 10:34 Viviano non le manda a dire a Conte: "Si è lamentato per i troppi giocatori, mai sentito da un allenatore"
- 10:20 Pandev: "Napoli-Inter, ecco cosa deciderà la gara. Chivu come Mou in un aspetto. Bonny? Ci ho giocato e vi dico che..."
- 10:06 Gozzi (pres.Entella): "Calcio senza modello di business: solo a Milano si intravede qualcosa"
- 09:52 TS - Oaktree a Brookfield? Nessun impatto sull'Inter. E per i nuovi ricorsi sul Meazza...
- 09:38 TS - Hojlund-Inter, nessun rimpianto: il retroscena sulla sliding door del mercato in estate
- 09:24 TS - Napoli-Inter, anche ad ottobre è già sfida scudetto. Umori opposti sulle due sponde
- 09:10 Qui Napoli - Fiato sospeso per Hojlund: oggi il test decisivo
- 08:56 GdS - Dumfries bomber "mascherato": solo Lautaro meglio di lui nell'anno solare
- 08:42 GdS - Un solo allenamento prima di Napoli: l'Inter si scopre leggera e la squadra apprezza. Chivu e Conte all'opposto: quella rissa tra panchine...
- 08:28 GdS - Mercato e numeri: il Napoli spende due volte l'Inter. E gli ingaggi sono gli stessi
- 08:14 GdS - Chivu va per la sua strada: ben sei cambi rispetto a Bruxelles. La probabile formazione
- 08:00 Bergomi: "Chivu è entrato nella testa dei giocatori e ora l'Inter ha energia. Esposito scelta anche della società"
- 00:00 Riecco la narrativa rossonera. E l'euro-Conte