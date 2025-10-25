Arriva in postazione DAZN Alessandro Bastoni, chiamato a presentare il match clou di questa sera contro il Napoli sul fronte nerazzurro. Ecco le sue parole:

Più un rischio o un’opportunità affrontare il Napoli in questo momento?

“Siamo passati anche noi da momenti così, direi che è un rischio perché le squadre ferite tirano sempre qualcosa in più specialmente in casa, davanti al pubblico di Napoli. Sappiamo cosa significa giocare qui, dovremo stare attenti perché è una partita tosta”.

Sei irrinunciabile anche per Chivu, però questa squadra è molto simile a quella dell’ultimo Napoli-Inter. Questa squadra aveva solo bisogno di essere compresa?

“Probabilmente sì, le squadre da rivoluzionare sicuramente non vanno in finale di Champions. Non è facile ripartire da zero dopo due finali di Champions perse, serviva una scossa; però abbiamo trovato la persona giusta. Chivu si è ambientato bene, si trova benissimo con noi. Siamo felici di essere ripartiti con più entusiasmo di prima”.