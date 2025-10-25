Manovra di disturbo notturno da parte di alcuni tifosi del Napoli, che nella notte si sono radunati fuori da Palazzo Caracciolo, sede del quartier generale dell'Inter per la trasferta partenopea allo scopo di turbare il sonno dei giocatori nerazzurri. Tra l'una e le due di notte, riferisce CalcioNapoli24, i supporters hanno fatto partire una serie di fuochi d'artificio. Questa mattina, inoltre, le forze dell'ordine, con l'ausilio degli artificieri hanno sequestrato due batterie di fuochi pirotecnici.