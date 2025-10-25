Il Napoli punta ancora sull'effetto Maradona per provare a rialzare la testa, anche se questa sera lo stadio non registrerà il tutto esaurito. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport, spiegando che contro l'Inter gli spettatori previsti saranno ancora intorno ai 50 mila, "ma al momento non c’è ancora il sold out a causa dei prezzi ingenti: ancora disponibili, infatti, ci sono biglietti per la tribuna Posillipo Premium, a 215 euro, poi la Posillipo a 185 e la tribuna Nisida a 140. Anche l’Inter avrà diversi club di tifosi al seguito, non però quelli residenti in Lombardia, a cui la trasferta è stata vietata su per decisione del Prefetto Michele Di Bari".
Sezione: Rassegna / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 09:53
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
