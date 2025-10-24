Si cambia, come sempre in questo inizio di stagione. Chivu tiene fede al suo credo e ribalta nuovamente la squadra rispetto all'impegno in Champions contro l'Union SG a Bruxelles.

La Gazzetta dello Sport conferma: "L’idea del tecnico è presentare la stessa formazione vincente a Roma: rispetto alla Champions, dentro di nuovo Akanji, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Bonny". Una mezza rivoluzione per un piano che fin qui ha pagato. A Napoli, domani, l'ennesimo banco di prova.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.