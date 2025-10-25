Intervistato da La Repubblica, Gianfranco Bedin ha definito Napoli-Inter 'una grande classica del calcio italiano, una sfida tra top club". Al Maradona, stasera, si troveranno due squadre attrezzate per vincere lo scudetto allenate da due allenatori con esperienze decisamente diverse: "Per Conte parla il suo stratosferico curriculum. Di Chivu, che conosco, posso dire solo bene: ha dna interista e vi sorprenderà, scommetto che farà una bellissima carriera anche in panchina e sono curioso di vederlo adesso alla prova nel primo vero snodo del campionato", ha spiegato il mediano della Grande Inter. Che rivede qualcosa del suo modo di giocare in due giocatori in particolare: "Barella nell’Inter e McTominay nel Napoli: gente di qualità ma che sa anche faticare per la squadra quando serve".