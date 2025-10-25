Walter Zenga, dagli studi di Sky Sport, valuta quanto può pesare quanto avvenuto nell'ultimo turno di Champions League su Napoli e Inter in vista di questa sera: "Tanto, soprattutto per un motivo: l'Inter ha sempre avuto negli ultimi anni l'alternanza campionato-Champions, tante partite da giocatore e tante pressioni da gestire, partendo dai giocatori fino ai magazzinieri e l'autista del pullman. Il Napoli l'anno scorso ha avuto una gara a settimana come il Milan quest'anno e questo incide. Poi è vero che ci sono nove nuovi giocatori, però va detto che gli infortuni contano; Antonio Conte gioca senza l'asse centrale e in porta rimane sempre l'alternanza a parte l'infortunio di Alex Meret. Gente come Stanislav Lobotka e Rasmus Hojlund è difficile da rimpiazzare".

Zenga mette poi l'accento su un punto del lavoro del tecnico nerazzurro: "La bravura di Cristian Chivu è stata quella di mettere del suo dopo che la squadra ha perso contro l'Udinese, senza guardare in faccia nessuno. Nell'ultima partita ha sostituito gente che normalmente fanno 90 minuti. Va bene, saranno state partite facili però devi vincere tanto per cominciare; la bravura di Chivu è stata dare del suo in un momento topico con due sconfitte. La differenza tra le due squadre è che l'Inter sta bene, ha tutti a disposizone tranne Marcus Thuram mentre Conte deve giocare determinate partite con gli stessi. All'Inter Andy Diouf e Luis Henrique non hanno minuti e sono costati, ma fra un po' di tempo verranno buoni".