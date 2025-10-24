Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla Triestina Calcio, squadra che milita nel girone A di Serie C con l'Inter Under 23, 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre, a seguito di segnalazione della Lega Pro.

Data: Ven 24 ottobre 2025 alle 15:02
Autore: Mattia Zangari
