L'ex difensore Alessandro Renica, interpellato dal Corriere dello Sport, ha inquadrato così la super-sfida in programma domani sera tra Napoli e Inter: "La squadra sembra stanca (Napoli, ndr), poco lucida, non è attenta, non è concentrata. Inter? Per qualcuno adesso è favorita, ma non sono mica d'accordo. Il Napoli è campione d'Italia e Conte resta un grande allenatore, uno che non molla mai e sono convinto che preparerà una grande partita".