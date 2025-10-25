Napoli e Inter arrivano al big match del Maradona con due stati d'animo opposti e con un primato in palio dopo l'inaspettato stop casalingo del Milan con il Pisa. Se Antonio Conte cerca la svolta per dimenticare il brutto ko contro il PSV, per Cristian Chivu quello di oggi si traduce come una sorta di 'esame scudetto'. Questa, almeno, la visione offerta oggi da La Gazzetta dello Sport.

La sua Inter "ha preso il volo dopo due sconfitte dolorose" contro Udinese e Juventus. "Poteva sbandare, circolavano già nomi di eventuali sostituti di Chivu, quel giorno è nata una squadra diversa - si legge -. Come se il tecnico avesse lavorato più sul “gruppo” che sul gioco, dopo aver fissato alcuni principi — meno possesso, più verticalizzazioni veloci, entrate dal centro — senza rompere definitivamente con l’inzaghismo perché la memoria degli interpreti non lo permetteva".