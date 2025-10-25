Bonny compie quest'oggi 22 anni. Poco dopo la mezzanotte sono arrivati gli auguri in veste ufficiale dell'Inter, a meno di un giorno di distanza dalla super-sfida contro il Napoli: "Buon compleanno ad Ange-Yoan Bonny. Oggi l’attaccante francese compie 22 anni. Bonny sta vivendo la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, dopo essere arrivato in nerazzurro nell’estate 2024. Potenza, generosità e spirito di squadra hanno già conquistato i tifosi interisti: finora il numero 14 ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Champions League, realizzando tre reti e fornendo quattro assist. Ad Ange-Yoan vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!", ha evidenziato l'Inter nel comunicato.