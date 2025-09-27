J. MARTINEZ 6 - L'unico patema glielo procura Folorunsho che stacca tutto solo in area ma manda il pallone sul palo, con la sensazione che comunque lo spagnolo potesse arrivarsi. Per tutta la serata gli tocca soprattutto lavoro con i piedi, coinvolto spesso dai compagni nella costruzione della manovra. L'unico vero intervento è l'uscita coraggiosa su Belotti, che ahilui si infortuna nel confronto fisico.

AKANJI 6,5 - Un'altra prestazione solida, fino all'ingresso di Felici che ha spirito d'iniziativa quella zona è praticamente off limits per i padroni di casa. Puntuale negli anticipi, roccioso nelle coperture e pulito nelle uscite con il pallone. Nella ripresa perde qualche colpo (viene anticipato da Folorunsho che colpisce il palo), ma non la lucidità.

DE VRIJ 7 - Si mangia lo sfortunato Belotti, poi non lascia scampo a chiunque transiti dalle sue parti. Sempre ben appostato sui cross, non concede neanche le briciole a chi spera di vedere un po' di luce affrontandolo. Quando ha il pallone tra i piedi è sempre sicuro di sé e non c'è modo di spaventarloo neanche sotto pressione. Nella fase in cui i sardi alzano il baricentro, sale in cattedra respingendo tutto ciò che può.

BASTONI 6,5 - Torna alla versione made in Inzaghi, salendo con continuità anche perché il Cagliari lo aspetta troppo basso e gli concede persino il tempo di pensare e calibrare i palloni. Non a caso è disegnato con il compasso quello che permette a Lautaro di sbloccare lo 0-0. Sempre a testa alta, mai un passaggio banale e ricerca continua della verticalizzazione. Nella ripresa viene sollecitato anche difensivamente e se la cava senza fronzoli.

LUIS HENRIQUE 6 - Avvio titubante nella sua prima da titolare: va molle sul primo contrasto, perde la maniglia su una rimessa laterale (!) e lancia fuori misura per Barella. Poi si rimette in sesto, entra mentalmente nella gara e si distingue soprattutto perché gioca semplice, nel senso che non forza mai la giocata e distribuisce il pallone nel modo più immediato. Però da uno come lui ci si aspetta, almeno offensivamente, che vada oltre gli schemi. DAL 72' DUMFRIES 6 - Un paio di incursioni per alleggerire la pressione e un gradito aiuto ad Akanji nel momento in cui Felici prova a inventare qualcosa.

BARELLA 6 - Nella sua terra ormai non sente più l'emozione dell'ex e scende in campo come d'abitudine per lui: una lunga sequela di giocate interessanti e utili, interrotta qua e là da errori di interpretazione o tecnici. Tiene bene il centrocampo in termini di corsa e quantità, inserendosi con opportunismo centralmente quando Thuram si allarga, creando scompensi nell'organizzazione difensiva sarda. L'ammonizione gli costa la sostituzione. DAL 64' FRATTESI 6 - Entra in una fase complicata in cui la sua squadra si abbassa, allora gli tocca correre dietro al pallone per infastidire il giro palla e portarlo avanti con sicurezza. Idrissi sulla loinea gli toglie la soddisfazione di timbrare il cartellino alla sua maniera.

CALHANOGLU 7 - Il suo primo errore arriva al minuto 38, e non è che fino a quel momento abbia toccato pochi palloni. In forma fisicamente, in fiducia tecnicamente, guida la mediana con personalità e si permette anche tocchi d'alta scuola per eludere il pressing avversario. In linea di massima quando il pallone è tra i suoi piedi i compagni possono rilassarsi sapendo al contempo che il turco premierà i loro movimenti. Un palo beffardo gli nega la gioia meritata del raddoppio che arriva dopo grazie a una sua ispirazione per l'asse Dimarco-Esposito.

MKHITARYAN 6,5 - Riposarsi ogni tanto gli fa bene, Chivu se ne accorge ad Appiano Gentile e gli restituisce una magloia da titolare che l'armeno impreziosisce con una prova di alto livello sotto l'aspetto dell'abnegazione, della gamba e dell'atteggiamento tattico. Neanche il confronto con un atleta come Adopo lo spaventa. Se Bastoni gode di tanta libertà a sinistra è merito della copertura che gli garantisce. Peccato che nel finale disfi una splendida tela calciando male a Caprile battuto.

CARLOS AUGUSTO 6 - Tanto lavoro dietro le quinte, contribuisce silenziosamente allo sviluppo del gioco a sinistra ed è il primo a rientrare quando Palestra aumenta i giri del motore e cerca fortune verso il fondo. Davanti non riesce a emergere, più utile nelle coperture e quando scala per liberare Bastoni o Mkhitaryan. Rimedia scioccamente un'ammonizione del tutto gratuita che gli costa la sostituzione all'intervallo. DAL 46' DIMARCO 7 - Mette decisamente più intraprendenza a sinistra rispetto a Carlos Augusto. Prova a fare felici Thuram e Frattesi, che però non trovano la porta. A rendergli omaggio è Pio Esposito, che raccoglie il suo tracciante e firma il raddoppio. Dietro accusa una qual certa sofferenza, ma è decisivo quando mura Borrelli. Ingresso estremamente produttivo.

L. MARTINEZ 7 - Gli bastano meno di 9 minuti per tornare a essere la bestia nera del Cagliari: cross pulito di Bastoni e colpo di testa sul secondo palo. Sì, il mal di schiena pare superato. Prevedibile e agonisticamente affascinante il suo duello personale con Mina che non perde occasione di infastidirlo, il Toro però trae slancio da questo duello e gioca spesso sul velluto, ricevendo spalle alla porta, girandosi e provando a inventare qualcosa. Nella ripresa si dedica esclusivamente al lavoro di squadra, senza mai rinunciare alla qualità. DALL'89' BONNY SV.

THURAM 6 - Supera forse il limite dei colpi di tacco consentiti in una partita, però se si esprime in certi termini tecnici significa che l'autoconsapevolezza non gli manca affatto. Tanto movimento su tutto il fronte offensivo, stringe e si allarga in base all'evoluzione della manovra e si affida molto al proprio istinto, che spesso però lo porta a forzare l'iniziativa o a farsi anticipare da Mina o Luperto. Quando si accende nella ripresa solo Caprile si oppone alla sua prepotenza fisica. DAL 64' ESPOSITO 6,5 - Si presenta tendendo una grossa mano ai suoi compagni, costretti ad abbassarsi troppo dopo aver dominato la partita. Proprio in questo contesto ha il merito di difendere diversi palloni e guadagnare falli preziosi. E il coraggio suo e di Chivu vengono finalmente premiati con un gol pesantissimo.

ALL. CHIVU 6,5 - L'Inter continua a trascinarsi l'enorme limite di non concretizzare l'altrettanto enorme mole di gioco prodotta. Anche alla Unipol Arena i nerazzurri dominano la contesa pur affrontando un avversario in gran forma e con legittime aspirazioni di impensierire l'avversario, però il misero gol raccolto è un inno allo spreco ed espone l'Inter alla beffa che solo il palo di Folorunsho scongiura. Se l'argomento di discussione è la qualità del gioco, il romeno conferma di essere sulla buona strada. E gli ingressi di Dimarco e Pio Esposito si rivelano azzeccatissimi.



CAGLIARI: Caprile 6, Zé Pedro 5,5 (dal 58' Gaetano 6), Mina 6, Luperto 6, Palestra 6,5, Adopo 6,5, Deiola 5,5 (dal 58' Felici 6,5), Folorunsho 6 (dal 77' Borrelli 5,5), Obert 6 (dal 77' Idrissi 6), S. Esposito 6, Belotti 6 (dal 44' Prati 5,5). All. Pisacane 6



ARBITRO: PICCININI 6,5 - Unica imprecisione il giallo mostrato a Barella nella ripresa, un intervento falloso come tanti altri che se l'erano cavata senza cartellino. Per il resto è bravo a leggere le situazioni più ingarbugliate e non regala punizioni a chi le va a cercare.

ASSISTENTI: Mastrodonato 6 - Moro 6

VAR: Doveri 6