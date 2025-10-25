La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni della vigilia: Chivu si presenterà al Maradona di Napoli con sei cambi di formazione rispetto alla vincente trasferta di Bruxelles in Champions League. Nell'undici dell'Inter si rivedranno dall'inizio Akanji, Acerbi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Bonny, mentre saranno confermati i vari Sommer, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu e Lautaro. Insomma, il tecnico romeno si affiderà alla formazione che la scorsa settimana è uscita con i tre punti dall'Olimpico di Roma.