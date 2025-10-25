Saranno quattro i duelli chiave di Napoli-Inter, big match dell'ottava giornata di campionato in programma alle ore 18 al Maradona. La Gazzetta dello Sport li sintetizza analizzando i singoli e le zone comuni di campo: su una fascia ci saranno i dribbling di Politano e la corsa di Dimarco, mentre il mezzo al campo spiccherà lo scontro tra De Bruyne e Barella. Di grande importanza anche il confronto tra i due registi Gilmour e Calhanoglu, oltre a quello tra Bonny e Beukema.