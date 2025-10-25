Nuova tappa del tour-de-force di questa prima parte di stagione per l'Inter: si fa tappa a Napoli, terza trasferta di fila dopo quelle con Roma e Union Saint-Gilloise. L'obiettivo è quello di continuare con la striscia di risultati utili e offrire un'ulteriore dimostrazione di forza, stavolta sul campo dei campioni d'Italia.

QUI NAPOLI – Una cura dimagrante poco gradita agli azzurri, reduci dai ko con Torino e PSV: due sconfitte brucianti. Conte sperava nel recupero di Hojlund, ma il danese non ci sarà: l'alternativa a Lucca è quella di schierare un falso nueve tra De Bruyne, Neres, Elmas e Lang. Juan Jesus insidia Beukema e Buongiorno, mentre Spinazzola dovrebbe ancora partire come terzino. Meret ko: in porta ancora Milinkovic-Savic. Gilmour in cabina di regia.

QUI INTER – Chivu ricambia la sua Inter. Il tecnico romeno insiste con il turnover massiccio e pensa di riproporre lo stesso undici di partenza visto all'Olimpico con la Roma una settimana fa. Dunque, rispetto a Bruxelles, riecco dal 1' i vari Akanji, Acerbi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Bonny: ben sei cambi. In porta confermato Sommer, straordinari per Bastoni, Dumfries e Calhanoglu. In attacco, quindi, riecco la Bo-La: assieme a Lautaro ci sarà l'ex Parma, preferito a Esposito (Thuram ancora ai box, si spera di riaverlo per il Verona). Oltre a Darmian e Di Gennaro, out anche Palacios.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Panchina: Ferrante, Marianucci, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Gutierrez, Vergara, Elmas, Neres, Lang, Ambrosino.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Meret, Hojlund, Lobotka, Rrahmani, Lukaku, Contini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Bindoni e Baccini.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

Var: Marini.

Avar: Pezzuto.

