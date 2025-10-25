Secondo quanto risulta a Tuttosport, Marcus Thuram a inizio settimana inizierà il processo di riatletizzazione che lo porterà a essere titolare con la Lazio il prossimo 9 novembre, nell’ultima gara prima della sosta. L'attaccante francese, ai box per un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, potrebbe fare le prove generali già nel match infrasettimanale di Champions League con il Kairat Almaty (5 novembre). Da capire, visto che lo staff medico valuterà giorno per giorno l'evoluzione del suo recupero, se ci saranno margini per vederlo tra i convocati per Verona-Inter, lunch match della decima giornata di campionato del 2 novembre. 

Sezione: Focus / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 10:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print