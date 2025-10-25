Dopo le due sconfitte consecutive con Inter e Viktoria Plzen, la Roma di Gian Piero Gasperini cerca il rilancio domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso è tornato sulle scelte in difesa nelle ultime due partite: "n tanti cambiamenti bisogna considerare che stiamo giocando tante partite, una dietro l’altra, e alla fine chi ha realmente giocato? Ziolkowski ha fatto mezz’ora l’altra sera e qualche minuto nel finale con l'Inter. Ma stiamo giocando ogni tre giorni, e quando fai un cambio in difesa è già tanto. Stiamo giocando da parecchie partite, quindi ogni tanto bisogna spezzare, far rifiatare qualcuno. Wesley ha giocato a sinistra contro l’Inter molto bene, così come Çelik dall’altra parte. Tutti questcambiamenti di ruolo li ha gestiti, ha fatto l’esterno sia a destra che a sinistra: è un destro che ha giocato a sinistra, come spesso accade. Wesley ha disputato due ottime partite, sia l’altra sera che con l'Inter. L’unica cosa che conta, e che va valutata, è proprio questa".

Gasperini non vuole comunque parlare di situazione di emergenza per la sua squadra: "Ogni partita, nel campionato italiano, è davvero difficile. Ci sono tante squadre molto, molto vicine tra loro, e io non ho tempo per abbattermi dopo una sconfitta: per quanto mi dispiaccia e mi dia fastidio, dobbiamo pensare subito a quella successiva. Siamo lì, tutto il resto va bene, si può dire tutto e il contrario di tutto, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi, cercare di migliorarci e fare un passo avanti".