Sono state chiuse le indagini sullo scandalo delle scommesse illegali nel calcio. La Procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione a 22 persone, tra cui 13 calciatori professionisti. Tra i nomi che figurano, ci sono anche Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. È molto improbabile però, come riporta il Corriere della Sera, che si arrivi a un vero e proprio processo: secondo quanto si apprende, la maggior parte dei coinvolti sceglierà l'oblazione, ossia il pagamento di una multa di circa 250 euro, per estinguere la contravvenzione. Gli altri venti indagati, tra cui Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Matteo Cancellieri, Cristian Buonaiuto, Hector Junior Firpo e il tennista Matteo Gigante, devono rispondere solo di partecipazione a giochi non autorizzati. Secondo gli inquirenti, nessuno di loro avrebbe mai truccato partite o scommesso sui propri incontri, ma avrebbero "giocato per noia" durante i ritiri.

Nell'inchiesta sono state già arrestate cinque persone, tra cui i presunti gestori del "sistema" di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, Tommaso De Giacomo (poi tornato libero) e Patrick Frizzera. La prossima udienza si terrà il 26 novembre, quando verranno valutate anche le richieste di patteggiamento presentate dai cinque principali indagati.