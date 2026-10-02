Il Savoia torna a casa. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento dello stadio Giraud di Torre Annunziata che ora è adeguato per ospitare le partite di Serie C. Dopo aver dovuto disputare le prime gare stagionali lontano dal proprio fortino, ora la squadra oplontina si appresta a rivivere l'abbraccio del proprio pubblico tra le mura amiche; tutto questo a partire da domenica 10 ottobre, quando il Savoia ospiterà l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. 

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 20:13 / Fonte: Lostrillone.tv
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.