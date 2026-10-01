Jeremy Menez ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su alcuni dei gol più rilevanti della sua carriera. Di seguito le sue parole, nelle quali si cita anche una rete nel derby: "Gol più bello in carriera? Il tacco in Parma-Milan. Fece il giro del mondo. Il campo era bagnato e la palla schizzò in aria. Ma anche il piatto al volo nel derby contro l’Inter fu un gol altrettanto bello".

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione