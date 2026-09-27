Gaetano Auteri, tecnico del Foggia, è tornato sulla gara contro l'Inter U23: "Nel primo tempo con l’Inter siamo finiti in svantaggio, nel secondo tempo ci sono stati tanti falli che hanno spezzato il ritmo della gara. Complessivamente abbiamo fatto una buona partita, però dobbiamo tenere conto della prestazione. Non voglio che questi risultati negativi condizionino la testa dei ragazzi, anche se li vedo lavorare bene in allenamento".