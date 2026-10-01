L'Inter Women ha conquistato un punto sul campo dell'Austria Vienna nella seconda giornata di Champions League, rimontando nel finale grazie al gol di Andres. Ai microfoni di Disney+, Lina Magull ha analizzato la prestazione delle nerazzurre, evidenziando soprattutto la crescita mostrata nella ripresa. "Non sono molto felice del pareggio, perché ci piace sempre vincere, ma considerando la partita è positivo aver conquistato un punto". Dopo un primo tempo complicato, l'Inter ha infatti cambiato ritmo: "Nel secondo tempo abbiamo mostrato maggiormente la nostra identità, creando occasioni e mostrando coraggio fino alla fine".

"I tanti cambiamenti hanno forse condizionato il primo tempo"

Magull ha poi individuato una possibile spiegazione per le difficoltà iniziali, legata anche alle numerose modifiche apportate alla formazione. "I tanti cambiamenti hanno forse condizionato il primo tempo, ma abbiamo una rosa competitiva e nella ripresa siamo riusciti ad adattarci meglio alla partita e all'avversario". La reazione dopo l'intervallo ha quindi permesso alle nerazzurre di ritrovare il proprio gioco e mettere sotto pressione l'Austria Wien fino al gol del pareggio.

"Quattro punti in Champions sono molto positivi"

Nonostante il rammarico per non aver completato la rimonta con una vittoria, la centrocampista tedesca guarda con soddisfazione al bottino raccolto nelle prime due giornate. "Iniziare la Champions League con quattro punti è molto positivo: vogliamo goderci questa competizione, ma anche ottenere il massimo e continuare su questa strada".