Un gol nei minuti finali ha permesso all'Inter Women di evitare la sconfitta sul campo dell'Austria Vienna nella seconda giornata di Champions League. A firmare l'1-1 è stata Ivana Andres, protagonista di un inserimento decisivo nel finale di partita. Al termine del match, la difensora spagnola ha raccontato ai microfoni di Inter TV le difficoltà incontrate nel primo tempo e la reazione mostrata dopo l'intervallo. "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a entrare in partita e a mettere in pratica quello che avevamo preparato, ma nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione, mostrando carattere e tanta voglia di vincere".

"Volevamo i tre punti"

Andres ha poi raccontato le emozioni vissute al momento del gol, arrivato quando il tempo a disposizione sembrava ormai agli sgoccioli. "Sul gol pensavo solo ad aiutare la squadra e a trovare il pareggio: volevamo i tre punti, ma questo punto, anche se oggi sa un po' di poco, potrà essere importante". La rete della spagnola ha così evitato la prima sconfitta dell'Inter nella competizione e permesso alle nerazzurre di salire a quattro punti dopo le prime due giornate. La difensora ha parlato anche del proprio ruolo di capitana e della responsabilità di guidare un gruppo alla prima esperienza nella massima competizione europea. "Come capitana cerco di aiutare e guidare il gruppo dentro e fuori dal campo".

"Vogliamo arrivare ai quarti"

Andres ha infine ribadito le ambizioni dell'Inter Women per questa prima partecipazione alla Champions League. "È il nostro primo anno in Champions League, stiamo lavorando molto e abbiamo una squadra forte: vogliamo continuare a crescere, vincere altre partite e provare ad arrivare ai quarti di finale".