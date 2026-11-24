Dopo la vittoria contro l'AEK Atene, Nico Paz, gioiellino del Como, arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Cogliendo l'occasione per ribadire la bontà della scelta presa in estate di rimanere in riva al Lario: "Quest'anno ho preso delle responsabilità in più, tutto lo staff mi dà fiducia e responsabilità che sono felice di prendere. Penso che quest'anno ho fatto bene a rimanere qui perché sto crescendo tantissimo, sono felice di giocare con questi colori".