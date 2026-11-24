Non era presente in campo al momento del fattaccio, ma adesso Patrick Vieira può festeggiare a posteriori il successo della Coppa d'Africa dello scorso gennaio del suo Senegal. Si è risolto a favore del Leoni della Teranga il più grande 'papocchio' della storia recente del calcio mondiale: il TAS di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio senegalese e ribaltando la decisione iniziale del Jury Disciplinare della Caf (Confédération Africaine de Football), confermando pertanto il verdetto maturato sul terreno di gioco: vittoria per 1-0 del Senegal. Quanto avvenne in campo a scatenare l'incidente è noto: dopo l’assegnazione di un calcio di rigore al Marocco, i giocatori senegalesi avevano momentaneamente lasciato il terreno di gioco su richiesta perentoria dell'allora CT Pape Thiaw in segno di protesta. Fu Sadio Mané a richiamare i compagni in campo, con Brahim Diaz che sbagliò il penalty e Pape Gueye che trovò il gol vittoria durante i tempi supplementari.

Il Jury d’Appello della CAF aveva successivamente considerato l’uscita temporanea dal campo come un abbandono della partita, assegnando al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino. Contro quel provvedimento, comunicato il 17 marzo 2026, la federazione senegalese aveva presentato ricorso al TAS il successivo 25 marzo. Secondo il collegio arbitrale, però, spettava esclusivamente all’arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala stabilire se esistessero o meno le condizioni per proseguire l’incontro. Quando il direttore di gara ha ordinato la ripresa, entrambe le squadre erano nuovamente sul terreno di gioco e avevano manifestato la volontà di continuare. Per il TAS, quella valutazione riguardava quindi una decisione presa sul campo e non poteva essere modificata successivamente dagli organi di giustizia sportiva in base al principio giuridico della 'field of play doctrine'. La decisione dell’arbitro, presa in un clima definito di “estrema tensione”, non è stata ritenuta né arbitraria né giuridicamente errata.