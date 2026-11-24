Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan, arriva un altro colpo pesante da parte della Cassazione: dopo la decisione del dissequestro dei dispositivi del direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone, stesso provvedimento è stato adottato quest'oggi per l'ex dirigente dell'Inter Mark van Huuksloot, che ha curato l'operazione sul fronte nerazzurro. Ribaltata quindi completamente l’ordinanza del Riesame che aveva dato ragione ai PM e confermato i sequestri.

Per i Supremi giudici, che hanno appunto ordinato ai pm il dissequestro immediato del cellulare e degli altri dispositivi, gli inquirenti non possono acquisire massivamente i dati personali contenuti nel telefono del dirigente interista. Mark van Huuksloot è difeso dagli avvocati Gabriele Casertelli, Novella Galantini e Matteo Bandello.