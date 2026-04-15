Vista speciale per l'Inter, impegnata nel pomeriggio al BPER Training Centre di Appiano Gentile per preparare il match contro il Cagliari di venerdì sera. Ad assistere all'allenamento della squadra di Cristian Chivu si è è presentata oggi Nadia Battocletti, mezzofondista italiana che ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 10.000 metri piani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e grande tifosa nerazzurra.

Battocletti, che oltre all'impresa olimpica vanta la conquista dell’oro sia ai Mondiali Indoor a Torùn 2026 nei 3000 metri piani che nei 5000 e 10000 metri piani agli Europei di Roma 2024, ha avuto modo di incontrare la squadra e il mister Chivu prima dell'allenamento odierno: "Sono davvero molto felice di essere qui, perché l'Inter per me è una questione di famiglia: mio padre mi ha trasmesso questa passione sin da piccola, regalandomi un orsacchiotto con la sciarpa nerazzurra - le parole rilasciate ai canali ufficiali del club nerazzurro -. Oggi sono una super fan del capitano Lautaro Martinez, ma il mio ricordo preferito è la finale di Champions del 2010: ero bambina e abbiamo visto la partita tutti insieme in famiglia davanti alla tv.”