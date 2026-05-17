Andy Diouf ha parlato anche a RadioTv Serie A direttamente dal prato di San Siro: "Eì come un sogno, è incredibile vincere, due trofei al primo anno, voglio solo continuare così. Chivu è molto importante per me, la squadra, i giovani, parla molto in campo e rende tutto più facile".

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 18:18
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.