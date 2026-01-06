Bento Matheus Krepski, portiere che l'Inter aveva seguito con interesse due anni e mezzo fa, potrebbe approdare in Serie A. Sul brasiliano dell'Al-Nassr, infatti, c'è il Genoa, che ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto attorno ai 5 milioni di euro per ingaggiarlo a gennaio dal club di Riad. La stessa offerta formulata ai sauditi dal West Ham, l'altra squadra in corsa per portare in Europa l'ex Atlético Paranaense. Lo riporta Sky.