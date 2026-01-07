PARMA-INTER 0-0
20.35 - Squadre tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Tardini.
PARMA-INTER 0-0
PARMA: 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino.
In panchina: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo.
Allenatore: Carlos Cuesta.
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro Martinez.
In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Colombo. Assistenti: Vecchi – Palermo. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Camplone
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
