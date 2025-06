Non c'è stata storia tra Bayern Monaco e Auckland City, al 'TQL Stadium' di Cincinnati, nella seconda gara assoluta del Mondiale per Club 2025: 10 a 0 il risultato finale in favore dei campioni di Germania, che hanno fatto valere in campo la differenza oceanica già nota su carta nei confronti dei neozelandesi.

Kingsley Coman ha sbloccato il risultato dopo neanche 5', segnando il primo, storico gol del torneo FIFA, per poi calare il poker al 21' una manciata di secondi più tardi rispetto ai punti di Sacha Boey e Michael Olise, quest'ultimo a referto anche per il 6-0 che ha chiuso il primo set nel recupero del primo tempo; di Thomas Muller la rete del pokerissimo. Nella ripresa, si è unito alla festa anche Jamal Musiala, autore di una tripletta dopo essere rimasto a riposo nei primi 45' per il 9-0 non è definitivo. Il pallottoliere, infatti, va ritirato fuori per il decimo gol dei bavaresi che porta la firma di Thomas Muller.