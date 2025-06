Al Chelsea son serviti tre gol nei tempi supplementari per superare il Benfica e conquistare un posto nei quarti di finale Mondiale per Club, dove se la vedrà contro il Palmeiras. Dopo la sospensione di due ore del match, a Charlotte un rigore di Di María al 95° minuto ha pareggiato i conti per i portoghesi dopo che James aveva portato in vantaggio la squadra inglese a metà del secondo tempo. Nel primo tempo supplementare i portoghesi son rimasti in dieci per il rosso a Prestianni e i Blues hanno dilagato con Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall per il definitivo 4-1.