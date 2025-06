Clamorosi i risultati del girone C del Mondiale per Club, girone capeggiato dal Benfica che ha battuto per 1-0 il Bayern Monaco e consolidato la posizione di capolista del gruppo con 7 punti. I bavaresi, dal canto loro, reduci da due vittorie precedenti, concludono la loro corsa della fase a gironi al secondo posto con 6 punti e accedono alla fase ad eliminazione diretta insieme ai portoghesi.

Salutano il torneo Boca Juniors e Auckland City, ma stasera l'onore delle armi lo meritano i neozelandesi che dopo le imbarcate delle prime due partite riescono a strappare agli argentini un clamoroso 1-1 in quel di Nashville. All'autorete del portiere Garrow che sembra preannunciare l'ennesimo capitombolo l'Auckland reagisce gettando il cuore oltre l'ostacolo e con la rete di Gray riesce a imporre un pari che sa di impresa agli Xeneizes.