"Diouf, il motore è la prova". Lavora box to box: bella la presentazione social nerazzurra del centrocampista classe 2003 ufficializzato ieri sera dai nerazzurri. Una canzone rap, con frasi in francese che alzano l'adrenalina nei confronti di una pedina in grado di 'strappare' in mediana. I tifosi interisti hanno approvato questa iniziativa social della società nerazzurra.

Data: Sab 23 agosto 2025 alle 20:10
Autore: Niccolò Anfosso
