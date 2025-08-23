Il Napoli riparte dal punto in cui aveva concluso: la vittoria. La truppa di Conte espugna il Mapei Stadium, battendo la neopromossa Sassuolo. Parte bene la truppa partenopea con il colpo di testa vincente dello scozzese McTominay, subito decisivo dopo la scorsa stagione da assoluto protagonista del tricolore. Al 57esimo arriva il primo centro in Serie A di Kevin De Bruyne, che realizza una traiettoria beffarda sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla corsia mancina.
Pari a reti bianche tra Genoa e Lecce: nel primo tempo miracolo di Falcone su grande conclusione di Valentin Carboni.
Sezione: News / Data: Sab 23 agosto 2025 alle 20:25
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
